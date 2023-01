Após noite de sobreaviso, bombeiros encerram ocorrência de incêndio no TCA

Depois de mais de 12 horas, o Corpo de Bombeiros encerrou, na manhã desta quinta-feira (26), a ocorrência de combate ao incêndio que atingiu a cobertura do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador. Não houve feridos. Com o fim do trabalho, vistorias devem ser retomadas no local também para ajudar a identificar a causa do incêndio.

Ao todo, 10 viaturas e pelo menos 42 bombeiros atuaram diretamente na ocorrência, segundo a corporação. O combate direto e o rescaldo aconteceram das 13h às 21h de ontem. Durante toda a noite, uma viatura do Corpo de Bombeiros permaneceu no local de sobreaviso, caso as chamas retomassem.

"Mantivemos uma guarnição no local para assegurar que não haveria reignição. Hoje pela manhã a ocorrência foi finalizada e as esquipes foram desmobilizadas. Mantivemos o incêndio confinado e conseguimos fazer com que não atingisse outros locais da edificação, se mantendo apenas no telhado", explicou o coronel BM Aloísio Fernandes.

O Corpo de Bombeiros destacou a atuação rápida da própria corporação e da brigada do TCA, que fez o primeiro atendimento, como essencial para preservar o equipamento.

(Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO)

Chamas

O fogo começou na calha do teto acima da sala de balé e se alastrou para o telhado do palco principal. O incêndio começou por volta das 13h de ontem e ficou restrito ao telhado, sem atingir áreas internas do teatro.

“Não tem nada elétrico no telhado, havia trabalho de reparo na calha, mas nada elétrico”, afirmou o titular da secretaria da Cultura da Bahia (Secult), Bruno Monteiro.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal) o fogo teve início onde há execução de serviço e presença de material inflamável, a exemplo de fibras e resinas, que entrou em ignição. A Codesal diz que splits funcionaram bem na parte inferior do prédio, resfriando a área, e contento o alastramento do incêndio. Aparentemente, não houve danos à estrutura.

Apresentações canceladas

As apresentações agendadas até o final de semana no Teatro Castro Alves, em Salvador, foram canceladas após um incêndio atingir a cobertura do imóvel nesta quarta-feira (25). Ninguém ficou ferido e o fogo não se alastrou na parte interna do teatro.

Segundo Bruno Monteiro, titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), os cancelamentos só devem interferir na agenda até o final de semana. "A pauta de apresentações do TCA nos próximos dias e nesse final de semana está cancelada. Todas as medidas para ressarcir o público que já que havia adquirido os ingressos serão tomadas, para que ninguém saia no prejuízo. E nós anunciaremos, nos próximos dias, qual será a programação", disse.



Alguns eventos já programados devem ser remanejados para outras datas, como o show da cantora Adriana Calcanhoto, que se apresentaria na quinta-feira (26). "Vai ser adiado para uma data oportuna. Já foi conversado com a artista e com o produtor e logo, logo vamos trazer a informação de quando a gente vai realizar", esclareceu Rose Lima, diretora artística do TCA.

No domingo (29), estava previsto também a apresentação do Balé Teatro Castro Alves (BTCA) com o espetáculo “Viramundo”, em homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil. Assim como a peça “Koanza: do Senegal ao Curuzu”, com o ator Sulivã Bispo.