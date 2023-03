Após nova eliminação, Zeca avalia impacto esportivo e financeiro no Vitória

A terceira eliminação do Vitória em uma única semana traz prejuízos que vão além do desgaste entre torcida, jogadores e dirigentes. O Leão ficou caiu de maneira precoce no Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste e perdeu a chance de faturar com as premiações financeiras dos campeonatos. Na Copa do BR, por exemplo, deixou de ganhar R$ 1,4 milhão ao ser eliminado pelo Nova Iguaçu na 1ª fase.

O lateral Zeca, titular no Ba-Vi de domingo (5), afirmou que o grupo teve conversas com o presidente Fábio Mota sobre a situação turbulenta vivida pela equipe dentro e fora dos gramados. Segundo o jogador, o grupo reconhece que as eliminações trazem um impacto financeiro ao Leão e, por isso, focam em fazer uma boa Série B para ajudar a equilibrar as contas.

"Fábio tem nos ajudado bastante, conversou bastante com a gente, sabe muito bem que vários clubes estão passando por uma dificuldade financeira, vários clubes estão lutando para deixar tudo em dia. E às vezes quando a gente não consegue algumas classificações fica meio difícil para o clube no sentido de fluxo de caixa futuro, né? Então a gente tem a Série B que, claro, vai render [ganhos ao clube], porém era muito importante esportivamente e financeiramente classificar o clube", disse.

Além do desequilíbrio nas contas que o Vitória pode viver com as eliminações, a diretoria executiva também passa por problemas a possível renúncia de Fábio Mota após o presidente sofrer ameaças nas redes sociais. Zeca, assim como técnico Leo Condé e o restante do elenco, acredita na permanência do gestor e quer a continuidade do trabalho de Mota.

"Eu acho que é uma coisa que passou, mas aconteceram muitas situações com o nosso presidente e sua família e é bom ressaltar que o futebol é apaixonante, todas as torcidas são apaixonadas pelo futebol, só que eu acho que tem que ter o limite. Até o momento que seja uma cobrança natural, eu acho válida. O torcedor paga o impresso, comparece e tem que cobrar mesmo, até porque quando ganhamos eles estão lá com a gente apoiando. Mas tudo tem limite, porque famílias de jogadores e de dirigentes acabam passando por situações que não precisavam. As coisas estão voltando ao normal, ele conversou com a gente hoje e deu uma palavra de positividade para gente. Espero que ele continue para que possamos seguir na temporada.

Sobre a atuação no Ba-Vi, onde o Leão saiu na frente no placar e, ao longo da partida começou a recuar e ser pressionado pelo Bahia, Zeca avaliou que a equipe teve uma evolução em relação aos últimos jogos. Entre eles, a eliminação diante do Nova Iguaçu na Copa do BR. Ainda restam dois jogos pela Copa do Nordeste antes do hiato até a estreia na Série B, em 14 de abril, e até lá o lateral acredita em uma evolução do time comandado por Condé.

"A gente cobrou muito competir [de igual para igual] nesse jogo. Nosso time vem oscilando e sabíamos da dificuldade, a gente que ficamos devendo vários jogos, por conta de classificações que a gente poderia ter alcançado, mas estamos trabalhando para melhorar isso. Vamos jogar esse jogo contra o Ceará e agora é trabalhar, cara. Todos nós conversamos e queremos trabalhar de uma forma para que a gente possa chegar voando na Série B porque. A gente não é bobo, a gente deita a cabeça no travesseiro e sabemos que estamos todos devendo. Mas temos um elenco muito bom, que está se construindo, e infelizmente não de um jeito que começamos e jogar juntos e já vai dar certo de imediato. Estamos nos encaixando e eu tenho certeza que daqui a pouco vai dar frutos pro Vitória e tenho certeza que vai dar tudo certo", desabafou o lateral