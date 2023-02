Após novos tiroteios, ônibus circulam com restrição no bairro Palestina, em Salvador

A Polícia Militar (PM-BA) informou que mantém, nesta segunda-feira (13), o reforço no policiamento e ações preventivas no bairro Palestina, em Salvador, após novas ocorrências violentas no final de semana. O clima de tensão no local também voltou a impor restrições na circulação de ônibus. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os veículos adentram o bairro, mas não seguem até o final de linha. O ponto final é o Largo do Bico Doce.

Na manhã do último sábado (11), a circulação de ônibus chegou a ser totalmente suspensa. Os rodoviários temem circular na região depois de novos registros de tiroteios entre facções criminosas rivais que atuam na localidade. Naquele mesmo dia, traficantes abandonaram um explosivo e pouco mais de 400 munições para fuzil durante uma fuga após uma operação policial.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), assim que os criminosos avistaram as viaturas, fugiram por uma região com mata fechada. Desde os recentes registros de tiroteios entre facções criminosas no bairro, a Polícia Militar tem feito uma série de operações no local para localizar os traficantes, com o suporte de carros, motocicletas e helicópteros.

Os conflitos no bairro começaram depois que dois homens morreram durante tiroteio entre grupos criminosos, na última quinta-feira (9). Um dia depois, três escolas municipais locais suspenderam as aulas - mais de mil alunos foram afetados.