Após o ouro, Ana Marcela faz viagem romântica com a namorada

Depois de conquistar a medalha de ouro da maratona aquática na Olimpíada de Tóquio, a baiana Ana Marcela Cunha ganhou alguns dias de férias, e saiu em uma viagem romântica com a namorada, Maria Clara Fontoura. O destino escolhido por elas foi a região de Capitólio, em Minas Gerais.

Nas redes sociais, as duas estão postando várias fotos em cenários lindos, com direito a cachoeira, lagoa e cânion. "Obrigada por tanto!", escreveu a campeã olímpica nos comentários de uma postagem de Maria Clara.

As duas estão juntas desde o ano passado. A história do romance chamou a atenção nos Jogos do Japão. Maria Clara, que trabalha com marketing esportivo, escreveu 63 bilhetes para Ana Marcela ler durante a preparação e a disputa na Olimpíada.

A ideia era que a atleta abrisse um a cada dia em que elas ficassem separadas uma da outra. O último recado foi revelado quando a nadadora chegou ao Brasil.