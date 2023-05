Após operação, associação que administra o Feiraguai se reúne com prefeito

Dirigentes da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana (AVAMFS), entidade que representa os comerciantes do Feiraguay, se reuniram com o prefeito Colbert Martins Filho em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (10). O encontro aconteceu um dia após a megaoperação realizada pela Receita Federal para apreender mercadorias falsificadas.

Na oportunidade, o presidente da AVAMFS, Sandro Santana, ressaltou a importância do entreposto para o comércio e a economia local. "Temos um público fixo de 3 mil pessoas. Em épocas de grande fluxo de vendas, esse número chega a 10 mil pessoas. Ao longo desses 27 anos de existência na Praça Presidente Médici, o Feiraguai tem se mostrado um grande pólo de comércio e geração de empregos e renda", observou.

Os dirigentes também agradeceram ao prefeito pelo apoio do Governo Municipal à 2ª Feira de Gastronomia e Artesanato do Feiraguay, evento iniciado nesta quarta-feira (10) e que segue até sábado (13), alusivo ao Dia das Mães; bem como apresentaram ao gestor municipal o projeto Arraiá do Feiraguay, iniciativa que conta com trios de forrozeiros, comidas e bebidas típicas, com o objetivo de fomentar as vendas no período junino.

Também participaram da reunião o vice-presidente da AVAMFS, Júnior Bastos; o tesoureiro Valdick Sobral; e o ex-vereador Cadmiel Pereira.