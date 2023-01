Após ordem de Moraes, Jerônimo determina retirada de acampamentos golpistas na Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues confirmou nesta segunda-feira (9) que a Bahia vai cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a liberação das áreas de acampamentos em frente a quartéis do Exército e locais similares. A decisão foi tomada um dia após golpistas que estavam acampados e que chegaram em caravanas invadirem prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional, em Brasília.

A decisão foi anunciada após reuniões de trabalho com gestores das pastas de Segurança, Justiça e outras áreas estratégicas. A ideia é manter o monitoramento e combate a atos antidemocráticos no estado. O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

“Temos uma ordem judicial a ser cumprida e, conforme esta ordem estabelece, a Polícia Militar será responsável por isso (pela retirada dos acampamentos), mas nós não podemos fazer isso sem dialogar com o Exército. Então fizemos uma agenda de trabalho para que a gente possa cumprir a ordem nas próximas horas, nos próximos dias”, explicou Jerônimo.

Outros agrupamentos na Bahia não estão na área do Exército e por isso é preciso tomar cuidado para seguir a lei, acrescentou. “Os acampamentos estão montados na área do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), no caso de Feira de Santana, que está à margem do anel de contorno, então nós temos que dialogar com o DNIT, mas a PM já fará isso. E tem, por exemplo, aqui em Salvador, Alagoinhas e Vitória Conquista, que são áreas municipais. A Casa Militar já saiu daqui designada a fazer um diálogo com as prefeituras”, diz.

Ao longo da manhã, Jerônimo se reuniu com o vice-governador Geraldo Junior, os secretários de Segurança Pública, Marcelo Werner, da Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, e de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Gonçalves, além dos secretários de Gabinete, Adolpho Loyola, e de Relações Institucionais, Luiz Caetano. O comandante geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, e a Procuradora Geral do Estado, Bárbara Camardelli também participaram dos trabalhos, assim como o General de Divisão Marcelo Guedon, comandante da 6ª Região Militar, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes, e a Procuradora Geral de Justiça, Norma Angélica.

(Foto: Rafael Martins/GOVBA)

Encontro de governadores

Jerônimo participa ainda hoje de uma nova reunião com os governadores, agendada para às 18h, em Brasília. Eles vão reafirmar o compromisso em prol da democracia e a união para que esses episódios não aconteçam em outros pontos do país.

Desde domingo (8), a segurança foi reforçada pela Polícia Militar em alguns prédios públicos na Bahia. Entre os locais monitorados está o Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde estão sediados secretarias e outros órgãos da administração pública estadual.

Na madrugada de hoje, o governador enviou para Brasília uma tropa de 70 policiais militares para atuação no combate aos atos que atingiram os prédios dos Três Poderes. O avião que levou os agentes da Bahia fez escala em Fortaleza, no Ceará e chegou por volta das 7h da manhã na capital federal.