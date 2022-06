Após palestra na escola, criança conta à mãe que era abusada e padrinho é preso

Um homem acusado de abusar sexualmente de sua afilhada de 9 anos foi preso nesta terça-feira (14), por policiais da delegacia de Jaborandi, com apoio do Serviço de Inteligência da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Santa Maria da Vitória. A prisão ocorreu depois que a criança assistiu uma palestra na escola sobre abuso sexual e ter confidenciado à mãe que desde os cinco anos era violentada pelo seu padrinho.

Depois de ser informada, a mãe da garota registrou uma ocorrência na delegacia. A vítima passou por exame sexológico e foi solicitado o mandado de prisão preventiva do suspeito.

No cumprimento da ordem judicial, o celular do homem foi apreendido e nele foram encontradas imagens da criança sem roupa. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde segue custodiado à disposição do Poder Judiciário. A menina está recebendo assistência do Conselho Tutelar municipal.