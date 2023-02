Após passagem por Salvador, Jessilane Alves assume namoro com mulher

A ex-BBB Jessilane Alves assumiu o relacionamento com a produtora Sté Frick nas redes sociais nesta quarta-feira (22). A educadora contou que ficou surpresa em ter engatado um romance com uma mulher, já que sempre se denominou heterossexual.

Ela decidiu expor o relacionamento após várias pessoas comentarem nas redes sociais sobre a aproximação dela com a namorada. "Sempre achei que relacionamento não era pra mim, porque em todas as tentativas nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu", iniciou.

Ela ainda brincou que sempre recebia perguntas sobre o status social, mas que não poderia comentar algo que não estava ocorrendo. Em seguida, Jessilane contou que foi de surpresa o relacionamento com outra mulher e que está apaixonada pela namorada.



"Depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB, comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei... Um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci", disse.