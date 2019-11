Após passar mal e ser socorrido no Senado, Kajuru segue internado na UTI

Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) foi internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na noite dessa terça-feira (19), após passar mal no plenário do Senado.

O senador baiano Otto Alencar (PSD) foi um dos colegas médicos que fizeram o primeiro atendimento a Kajuru em plenário. Ele afirmou que Kajuru é diabético e que, no calor do debate sobre o Dia da Consciência Negra, teve uma pequena convulsão.

“Nós fizemos um atendimento inicial. Vimos que ele não estava com nenhum sofrimento cerebral, fizemos uma abertura da respiração pela boca, colocamos um lenço, trouxemos aqui para o serviço médico e já está sendo bem atendido, não vai ficar nenhuma sequela”, afirmou.

A assessoria de Kajuru informou que ele foi encaminhado à noite ao hospital após sofrer uma convulsão durante a sessão deliberativa. Uma equipe médica do Senado também participou do socorro.

Segundo uma fonte próxima ao congressista, os médicos descartaram a necessidade de cirurgia, que as próximas 48 horas serão cruciais, e que ele está bem e falando normalmente. A assessoria do senador confirmou a situação.

Em função do feriado da Consciência Negra em Brasília, o hospital disse que não divulgará boletim médico nesta quarta-feira (20).

Ainda de acordo com a assessoria, é possível que o senador esteja com um coágulo no cérebro após um leve derrame.

Além da análise neurológica, Kajuru também passou um eletrocardiograma e, em seguida, apresentou melhora. Com diabetes, ele havia se queixado de mal-estar durante o dia.

Veja o momento que o senador passou mal.