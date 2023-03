Após passar por cirurgia, Neymar aparece em cama de hospital

Horas depois de passar por uma cirurgia no tornozelo direito, nesta sexta-feira (10), o atacante Neymar apareceu pela primeira vez em uma foto. A imagem mostra o jogador na cama do quarto de hospital em que está internado, em Doha, no Catar, acompanhado de três médicos. Entre eles, Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, que participou da operação.

Mais cedo, o Paris Saint-Germain, clube em que o brasileiro atua, emitiu um comunicado para informar que a cirurgia foi bem-sucedida. De acordo com a nota, "tudo correu bem" e, a partir de agora, "o jogador seguirá um protocolo de descanso e cuidados".

A previsão de retorno é de quatro meses. Com isso, o atacante está fora da atual temporada europeia, que se encerra em maio.

Neymar se lesionou durante a partida entre o PSG e Lille, no dia 19 de fevereiro, pelo Campeonato Francês. Ele pisou em falso no gramado, e acabou virando o pé. O brasileiro deixou o campo de maca, chorando muito.

O PSG tentou adotar tratamento convencional, na esperança de recuperar o camisa 10 a tempo para a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Bayern, em Munique. Mas o tratamento não obteve êxito, e a cirurgia acabou sendo inevitável.

Sem Neymar, o time de Paris foi eliminado pelos alemães, depois de perder por 2x0 na quarta-feira (8). No duelo de ida, o PSG já havia sido derrotado por 1x0.