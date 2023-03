Após pedido de socorro, PM salva bebê de engasgo em Periperi

Policiais militares da 18ª CIPM, salvaram um bebê recém-nascido de um engasgo, após pedido de socorro na sede da companhia, localizada na Rua do Curió, no bairro de Periperi, em Salvador, na manhã de segunda-feira (13).



Durante o serviço policial militar, na sede da unidade, um casal compareceu com uma criança, que estava em processo de engasgo, após ingestão do leite materno. De imediato e com a utilização da Manobra de Heimlich, o cabo Paulo Santos, tomou a menina em seus braços e iniciou o procedimento para o desengasgo, o que possibilitou o salvamento sem sequelas. Em seguida, os pais foram orientados a encaminhar a criança a uma unidade de saúde para avaliação.



Em nota, a PM ressaltou que esse tipo de engasgo, em recém-nascidos, acontece com frequência e a orientação é manter a calma e realizar a manobra de Heimlich e, na impossibilidade, solicitar ajuda a um profissional imediatamente.