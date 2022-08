Após pedido de Tite, partida entre Brasil e Argentina é cancelada

A "novela" entre Brasil e Argentina terá seu capítulo final longe do gramado. Nesta quarta-feira, a CBF anunciou que vai aceitar acordo proposto pela Fifa e pela Associação do Futebol Argentino (AFA) para não disputar a partida, que era válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo deste ano.



De acordo com a CBF, a decisão foi motivada por um pedido do técnico Tite. "Diante da posição da comissão técnica, vamos procurar neste momento a Fifa para que a partida não seja realizada. Não vou medir esforços para atender a comissão técnica. A nossa prioridade é conquistar o hexacampeonato no Catar. Se a partida não é recomendada pelo comando da seleção, vamos investir para que a partida não ocorra", afirmou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.



A partida entre a seleção brasileira e a argentina, marcada para 5 de setembro de 2021, ficou conhecida com o "Clássico da Anvisa" porque foi interrompido logo aos cinco minutos de jogo por técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por conta de irregularidades sanitárias cometidas por jogadores da Argentina.



O confronto não foi retomado ao longo das Eliminatórias e não afetou a classificação final, que contou justamente com Brasil e Argentina na primeira e segunda colocações, respectivamente. Somente em abril deste ano a Fifa determinou que a partida deveria ser disputada, o que gerou contrariedade por parte dos argentinos. O jogo estava reagendado para o dia 22 de setembro.



Até então, a CBF não havia se manifestado contrário ao jogo. Pretendia até realizar o jogo na Europa. Mas a entidade mudou de ideia diante do pedido da comissão técnica da seleção brasileira, encabeçada por Tite, com apoio do coordenador de seleções, Juninho Paulista.



Em documento enviado ao presidente, a comissão técnica disse que a partida "poderá ser prejudicial à preparação da seleção para a Copa do Mundo", alegando risco de lesão, suspensões e até eventual boicote por parte da seleção argentina, que poderia mandar a campo uma equipe reserva.



Além disso, poderia ser um desperdício de oportunidade para Tite seguir com a preparação da seleção para a Copa do Mundo, marcado para ser realizada entre novembro e dezembro deste ano. O Brasil tem dois jogos a serem disputados na Data Fifa de setembro, possivelmente nos dias 22 e 27. Os adversários ainda não foram definidos, mas os amistosos devem ser realizados em solo europeu