Após pegar covid-19, homem infecta 533 colegas de trabalho em fábrica

Apenas um empregado contaminado pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi capaz de infectar outros 533 colegas em uma fábrica em Gana, país situado no Golfo da Guiné, na África Ocidental. Segundo o presidente Nana Akufo-Addo, todos os 921 funcionários da distribuidora de peixes enlatados foram testados.

Com os novos casos, o número de pessoas contaminadas pela covid-19 em Gana sobiu para 4,7 mil. Segundo as autoridades de saúde, 22 pessoas morreram da doença desde o primeiro registro em março, e casos suspeitos estão sendo investigados.



Gana já testou mais de 160 mil pessoas desde o começo do surto. O presidente estendeu a quarentena, ordenando que escolas, restaurantes e qualquer outro estabelecimento que não consiga garantir o afastamento seguro das pessoas permaneçam fechados. Algumas cidades adotaram o regime de “lockdown” para conter o vírus.