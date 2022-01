Após pegar pegar covid-19, atacante Rodallega volta aos treinos no Bahia

Agora sim o Bahia pode dizer que está com o seu elenco principal completo. Último a se reapresentar, o atacante Hugo Rodallega voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (18), no CT Evaristo de Macedo.

O colombiano testou positivo para a covid-19 quando ainda estava no seu país e ficou impedido de voltar ao Brasil. Ele teve que cumprir quarentena e só recebeu autorização para embarcar depois que um novo exame deu negativo.

Substituto natural de Gilberto - que deixou o Bahia depois de quatro temporadas e se transferiu para o Al Wasl -, Rodallega passou por avaliação física e médica e fez um treino na academia sob a supervisão do preparador Vitor Gonçalves.

O restante do elenco foi para o campo e o técnico Guto Ferreira promoveu um treino tático com foco na saída de bola. O time principal do tricolor se prepara para a estreia na Copa do Nordeste. Neste sábado (22), o Esquadrão recebe o Sampaio Corrêa, às 17h45, na Fonte Nova.