Após polêmica com assédio no BBB 23, Cara de Sapato reaparece parabenizando Amanda

Após vencer o BBB 23, Amanda Meirelles foi surpreendida com uma videochamada do ex-colega de confinamento, Cara de Sapato. Os dois conversaram após Fred Bruno, do Desimpedidos, conseguir fazer a ponte para o bate-papo.

O atleta não participou da final ao vivo, que ocorreu na noite desta terça-feira (25), porque foi expulso junto com MC Guimê devido a polêmica de importunação sexual envolvendo a mexicana Dania Mendez.

Na conversa através do WhatsApp, os dois comemoraram a vitória da médica, que chegou a final sem receber nenhum voto da casa. "A Amandinha é campeã, Tadeu!' hahahah fui o mensageiro do reencontro", disse Fred. "Obrigado por me dar a mão... e ainda bem que você confiou", comentou Cara de Sapato.

Após o programa, durante o Bate-Papo BBB, a campeã do programa revelou sobre o relacionamento com o lutador de MMA. Segundo a médica, a relação não passava apenas de amizade verdadeira, sem segundas intenções.

"Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro", contou.