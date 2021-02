Após polêmica, presidente do Salgueiro nega acordo com o Náutico

Após uma declaração polêmica nesta quinta-feira (4), em que deu a entender que o Salgueiro teria recebido um valor pago pelo Náutico para não disputar a Copa do Nordeste, além de ficar de fora da Copa do Brasil, o presidente do clube, José Guilherme, mudou o discurso. Em nota oficial, o dirigente afirmou que a única quantia recebida foi em relação a cota de participação no torneio regional.

"O Salgueiro Atlético Clube vem a público esclarecer que o valor recebido diz respeito à cota de participação que lhe é de direito, que não houve qualquer negociação envolvendo nenhum clube, ratificando o direito em entrevista concedida na manhã de hoje (quinta-feira). Houve, sim, um contato da Liga do Nordeste explicando a situação de devolução do valor repassado no tocante a cota recebida por não participação da Copa do Nordeste", divulgou o clube, em comunicado assinado por José Guilherme.

"Não ‘vendi’ a vaga do Salgueiro. O Náutico ia participar, mas sem receber a cota porque ela já tinha ficado com a gente", afirmou José Guilherme, em entrevista à Folha de Pernambuco. De acordo com o dirigente, o clube recebeu o valor de R$ 200 mil, relativo à cota de participação da Copa do Brasil, além de R$ 551 mil da Liga do Nordeste, pela cota da participação do campeonato regional.

A fala polêmica do presidente do Carcará aconteceu durante a entrevista coletiva realizada no fim da manhã desta quinta-feira (4). Na ocasião, José Guilherme afirmou que fez uma 'negociação' com o Náutico.

"No ato de desespero, eu tomei a decisão de procurar a FPF e o Clube Náutico Capibaribe, para que se eu saísse de alguma maneira, sem negociar com o Náutico e a FPF, a vaga ficaria com o Náutico do mesmo jeito. Procurei o Náutico, fiz a negociação, entrou o dinheiro, está na conta do clube, que é para pagar funcionários do clube os (salários) dos meses de dezembro e janeiro", falou.

"O dinheiro envolveu Náutico e Copa do Nordeste. A Liga do Nordeste ajudou para não prejudicar o campeonato. Meu desespero era pagar todo mundo e tirar os cobradores da minha porta", continuou.