Após polêmicas com família, Gabriel Medina faz as pazes com o pai

A relação de Gabriel Medina com alguns familiares está estremecida desde que ele se casou com a modelo Yasmin Brunet. E, no meio de tanta polêmica, uma felicidade: a a briga entre o tricampeão mundial e a mãe, Simone, aproximou o surfista do pai biológico Cláudio Ferreira, após 20 anos complicados.

Em entrevista ao Olhar Olímpico, do UOL, Claudinho contou que, pela primeira vez em duas décadas, vai passar o Natal com Gabriel, como uma família.

"Só esse ano que ele veio falar comigo. Muitas das coisas que aconteceram, ele desconhecia, porque a mãe dele sempre falou muito mal de mim. E eu disse que a verdade é essa. A gente conversou muito, chorou muito. Ele falou: 'Pai, me perdoa. Desculpa ter errado esses anos todos'. Eu também pedi perdão", disse Ferreira.

"Eu, muitas vezes, pensei mal dele, achava que ele não queria me ver, mas era a Simone fazendo as coisas por trás, e a gente era envolvido. Graças a Deus, permaneceu a verdade. Estamos vivendo a verdade hoje em dia", continuou.

Claudinho leva uma vida bem diferente do filho famoso. Nunca viajou ao exterior e mora na casa herdada dos pais na área mais afastada da praia, em Maresias (litoral de SP). Ele trabalha rodando de moto, um ganha-pão que quer abandonar até o fim do ano - já que é considerado legalmente como contravenção, apesar de ser comum no local.

Segundo Ferreira, Yasmin foi uma das incentivadoras para que Gabriel procurasse o pai, para reestabelecer a relação.

"Quando ele teve oportunidade, ele me apresentou a ela. Aí começou a Yasmin falar para o Gabriel: 'Sua mãe fala dele [de Claudinho] de um jeito, mas quando eu venho aqui, eu tô falando com ele normal, sincero, não estou entendendo. Você precisa falar com ele mais. Foi quando eles foram para o Havaí e casaram. Uma hora antes, ele me ligou, me contou e eu abençoei o casamento. Quando ele voltou e foi contar para a mãe, a Simone não gostou", disse.