Após polêmicas, Kannário defende diálogo com a PM: 'Sem demagogia'

O cantor Igor Kannário afirmou em entrevista na quarta-feira (27) que não se arrepende de ter chamado os policiais militares baianos de "bunda mole", mas que hoje em dia não faria isso. Ele falou também que tem vontade de conversar com o comandante da PM e diz que não há "por que ter picuinha".

“Não me arrependo, mas não faria da mesma forma. Não me arrependo de nada que eu faço. Um homem que se arrepende nunca vai ter coragem”, disse Kannário, em entrevista ao Bargunça Podcast. “Naquele momento eu agi com sentimento e com emoção. Quando a gente tá emocionado, a gente não tá equilibrado. Eu falei mesmo”, avaliou.

O episódio aconteceu durante a passagem do trio de Kannário pelo circuito do Campo Grande, no Carnaval de 2020.

Kannário disse que gostaria de ter um diálogo com a PM durante o Carnaval. "Sem demagogia. Gostaria bastante. Hoje, eu acho que existe um amadurecimento a mais, um papo de adulto. Eu acho que hoje não precisamos de intermediários, como já precisamos outras vezes. Hoje, acho sim que a gente pode estabelecer esse diálogo, dividir um pouco das nossas informações em relação ao percurso , o ponto mais delicado, que fica mais apertado, crítico", falou.

Ele falou especificamente do coronel Paulo Coutinho, atual comandante da corporação. "Eu também acho que preciso conversar com o comandante atual. Acho que seria muito legal a gente conversar, tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas".

O artista destacou que suas críticas não são pessoais, mas às corporações. "As minhas criticas a algumas corporações não são críticas às instituições, não são críticas para os comandantes. Eu tenho imagens, contra provas e fatos não há argumentos. É porquê é Kannário que fala? Como eu tenho que falar? É com respeito? Vou falar com respeito", disse.

Ele disse que pretende manter essa conversa para que sua tradicional pipoca no Campo Grande, no ano que vem, "seja 100% da paz". "Como é que a gente pode fazer? Como posso ajudar? Eu me coloco à disposição da polícia. É disso que estou falando".

Nesta quinta, Kannário agradeceu ao comando da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade) ao confirmar que fará um "arrastão da paz" na Liberdade a partir das 13h no domingo (31). "Preciso que todos saiam de casa com espírito de muita alegria, amor de luz, pra gente se divertir, matar a saudade", disse. "Vamos fazer uma festa linda". Nos stories, ele reforçou o pedido para que as pessoas vão com "espírito de paz" e evitem causar "intercorrências".