Após posse, Exército posta 'toque de Alvorada' e revolta bolsonaristas

O Exército postou no Twitter, instantes após Lula (PT) tomar posse como presidente da República, um vídeo com "novo toque da alvorada". O post revoltou bolsonaristas, que se viram frustrados por não serem agraciados com a sonhada "intervenção militar".

O toque de alvorada é um som tocado com uma corneta nos quartéis, marcando o início de uma jornada de trabalho. O vídeo não cita a posse diretamente, mas diz que, "com a chegada do primeiro dia do ano, o Exército Brasileiro deseja a todos um feliz 2023".

Milhares de comentários apareceram rapidamente, a maioria com críticas pelo Exército não ter tentado dar um golpe e evitado a posse de Lula.

Bolsonaristas usaram hastags como #braçofraco #mãotraíra, além de tecerem críticas ao que classificaram de "covardia" a não tentativa de golpe.

"Vocês estão curtindo com a cara da população? Grava um toque novo aí, toque da frouxada combina mais com o momento", disse uma crítica. "Caxias deve estar se revirando na tumba ante a covardia e omissão! Deplorável!", comentou outro usuário.