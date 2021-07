Após prata, Rayssa Leal ganha elogios de Pelé: 'Enche de orgulho'

Brasileira mais nova a conquistar uma medalha olímpica, a skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, recebeu elogios do rei do futebol. Nas redes sociais, Pelé comentou a performance da Fadinha, que ficou com a prata, neste domingo (25), em Tóquio.

""Era uma vez uma menina que amava o seu skate e tinha um sonho." E assim começa um verdadeiro Conto de Fadas que fez todos os brasileiros sorrirem hoje. @rayssalealsk8, você me enche de orgulho. Você é realmente uma “Fadinha”, que nos faz acreditar que até os sonhos mais difíceis podem se tornar realidade", postou Pelé.

Rayssa Leal fez história nesta segunda-feira (26) ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio com apenas 13 anos e 7 meses de idade. Ela se tornou a atleta brasileira mais nova a ganhar uma medalha.

Foi a segunda do skate brasileiro em Tóquio e a terceira, no geral. Antes, Kelvin Hoefler havia ficado também com a prata no street masculino. Agora, foi a vez de a "Fadinha", como é conhecida, brilhar na final do street feminino e terminar em segundo.

O ouro ficou com a japonesa Momiji Nishiya, e o bronze, com outra atleta da casa, Funa Nakayama, que também tem apenas 13 anos. O pódio, portanto, foi composto por duas skatistas de 13 anos e uma de 16.