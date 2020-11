Após preocupação de fãs, Britney Spears reaparece e tenta tranquilizá-los

A cantora Britney Spears reapareceu nas redes sociais nessa segunda-feira (2), e disse que está bem, reconhecendo a preocupação de seus fãs.

"Olá. Sei que tem havido muitos comentários e muitas pessoas dizendo muitas coisas diferentes sobre mim, mas só quero que vocês saibam que estou bem. Eu estou o mais feliz que já estive na minha vida. Estou mandando a todos vocês muitas orações, votos e muito amor", disse ela.

Após a publicação, Britney ainda apareceu em novas selfies e em um vídeo dançando. Veja abaixo.

Nos últimos meses, a artista tem recebido apoio de fãs através do movimento #FreeBritney ('liberdade para Britney'), que tem demonstrado preocupação com a tutela da cantora, que está sob os cuidados do pai dela, Jamie Spears.

Após as postagens, os seguidores e fãs não se contentaram com as informações recebidas e voltaram a duvidar sobre o verdadeiro estado psicológico da cantora.

"Nós não acreditamos nisso. Ela não está bem", escreveu um seguidor, ganhando reforço de outras dezenas de internautas que também reagiram ao vídeo.

Muitos, aliás, supõem que Britney esteja sendo forçada a publicar tal declaração e aparecer dançando e em selfies parecidas nos últimos meses. As informações são do Estrelando News, do Estadão Conteúdo.