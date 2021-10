Após pressão de patrocinadores, Minas afasta Maurício Souza por homofobia

O Minas Tênis Clube afastou o central Maurício Souza do elenco masculino de vôlei, após o jogador publicar mensagens com teor homofóbico nas redes sociais. O jogador terá de se retratar e será multado pelo clube.

A decisão foi tomada em reunião nesta terça-feira (26), após os principais patrocinadores cobrarem uma posição do clube. A informação é do ge. Segundo o portal, o Minas entendia que não havia clima para Maurício atuar nos próximos jogos e chegou a cogitar a possibilidade de rescindir o contrato de atleta.

Porém, as partes chegaram a um acordo, e Maurício e mostrou disposto a se retratar. Só depois, ele poderá se juntar novamente ao elenco.

A postagem polêmica do jogador aconteceu no dia 12 de outubro. Nela, Maurício criticava o anúncio DC Comics de que o novo Superman, Jon Kent, é bissexual. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", ironizou, com a imagem divulgada pela editora norte-americana do herói beijando um rapaz.

O atleta ainda reclamou da decisão da TV Globo de usar pronome neutro nas novelas, em respeito a pessoas que preferem não se identificar a um gênero específico.

Nesta terça-feira (26), os principais patrocinadores da equipe de vôlei masculino do Minas se manifestaram, e pediram ao clube “medidas cabíveis”, tendo em vista que Maurício realizou um discurso de ódio.

"A empresa pauta suas ações e relacionamentos com base em valores que considera inegociáveis, como o respeito a diversidade e inclusão. Assim, a Fiat repudia qualquer tipo de declaração que promova ódio, exclusão, ou diminuição da pessoa humana e espera que a instituição tome as medidas cabíveis e necessárias no espaço mais curto de tempo possível", disse a montadora Fiat.

Já a produtora de aço Gerdau afirmou que "pediu posição oficial do clube sobre as tratativas necessárias ao caso para adotar as medidas cabíveis, o mais rápido possível".

"A Gerdau repudia qualquer tipo de manifestação de cunho preconceituoso ou homofóbico e já solicitou a posição oficial do clube sobre as tratativas necessárias ao caso para adotar as medidas cabíveis, o mais breve possível. Reforçamos nosso compromisso com a diversidade e inclusão, um valor inegociável para a companhia".

Na resposta inicial do Minas, emitido na segunda-feira (25), o clube disse que a opinião do central não representava o time, mas não elucidou se ele iria receber qualquer tipo de punição. “O Minas Tênis Clube pondera que já conversou com o atleta e tem orientado internamente sobre o assunto”, informava a nota.

Mas, segundo o UOL, o comunicado causou mal-estar interno dentro do clube, que tem grande presença de pessoas LGBTQIA+ em sua base de fãs. A discussão interna era se a postagem de Maurício feria a legislação contra homofobia ou se encaixava no direito à liberdade de expressão. Porém, na reunião desta terça, prevaleceu o entendimento de que o jogador ultrapassou o limite.

Por outro lado, o portal informou que William Arjona, levantador e capitão do time, apresentou uma carta à diretoria do clube, em defesa à "liberdade de expressão" do central, e que, caso ele fosse demitido, todos também sairiam da equipe. O documento teria sido assinado por todo o elenco, incluindo o líbero Maíque, que é gay.

Jogadores da seleção agradecem

Primeiro jogador da seleção masculina a falar abertamente que é gay, Douglas Souza agradeceu à montadora Fiat pelo posicionamento. "Obrigado por entender que homofobia não é liberdade de expressão ou opinião. Esperamos mais novidades", postou, no Twitter.

Em seguida, o ponteiro do Vibo Valentia e companheiro de Maurício Souza na seleção brasileira reforçou o agradecimento nos Stories do Instagram.

"Meu muito obrigado a Fiat não só por ter se posicionado, mas também por cobrar a atitude do clube. Isso é muito importante para a gente. Por mais marcas e empresas desse jeito. Não dá em pleno 2021 as pessoas acharem que liberdade de expressão é ser homofóbico. A gente espera atitudes e estamos no aguardo. Homofobia é crime, não é opinião", falou.

Logo depois, central Carol Gattaz, que também atua no Minas Tênis Clube e é um dos símbolos da causa LGBTQIA+ no esporte, usou o Instagram para se manifestar.

"Homofobia é crime. Racismo é crime. Respeito é OBRIGATÓRIO. Está na lei, garantido pela constituição. Já toleramos desrespeito, gracinhas e preconceitos disfarçados de opinião por muito tempo. CHEGA", postou.