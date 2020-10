Após primeiro triunfo, Mano acredita na retomada de confiança

Após o primeiro triunfo à frente do Bahia, que tirou o Tricolor da zona do rebaixamento, o técnico Mano Menezes acredita que esse tenha sido o primeiro passo de uma sequência positiva do time. Na coletiva após a partida, o treinador comentou que a consequência dos três pontos aparecerão nos próximos jogos.

“Temos que manter o que avançamos e melhorar algumas outras, porque o resultado positivo em si traz o efeito de retomada de confiança. E essa confiança cria um ambiente favorável para continuar evoluindo”, comentou. Mano ainda destacou que, mesmo sem ter vencido nas três primeiras partidas no comando do Bahia, encontrou melhoras na postura da equipe.

“Nos dois jogos anteriores já havíamos feito boas partidas e consistentes, dentro daquilo que julgamos ser fundamentos importantes para desenvolver em uma equipe para que se torne vencedora”.

Dentre esses fundamentos, está a defesa. Com a estreia de Elias, jogador elogiado pelo treinador por qualificar a passagem da bola no meio campo, e com a volta de Lucas Fonseca e Nino ao time titular. “Nino fez uma boa partida. Não dá pra achar que não vamos levar gol nas partidas, mas o bom é que voltamos a marcar mais gols do que tomar, e é isso que dá o resultado positivo”, concluiu.

Para a sequência da temporada, Mano também destacou o revezamento necessário entre os titulares, principalmente quando as decisões da Sul Americana retornarem.”Os jogadores estão respondendo bem, e vamos dando confiança para que todos entendam o jeito da equipe de jogar e saibam executar bem em qualquer lugar e contra qualquer adversário de forma eficiente.







*sob orientação do editor Herbem Gramacho