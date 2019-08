Após processar Globo, Carolina Ferraz desiste de novelas: 'Não chamam mais'

A atriz Carolina Ferraz diz que desistiu de atuar novelas e que as portas da Globo se fecharam para ela depois de um processo trabalhista que moveu contra a emissora. Ela está fora da TV desde 2017, quando acabou o programa Receitas da Carolina, no GNT, e agora vai lançar um canal na internet. "Acredito que acabou. Não me chamam mais", contou ela ao Notícias da TV, do Uol.

(Foto: Reprodução/Instagram)

"Fiz muitas novelas e, sinceramente, agora não tenho mais a menor intenção de voltar a fazer. Não acredito nem espero por um convite porque as portas estão fechadas, né? Isso está claro para mim. Mas eu quero continuar a atuar no cinema, no teatro e em outras plataformas de interpretação", explica.

Carolina, hoje com 51 anos, trabalhou na Globo por 27 anos, participando de séries e novelas e até do Fantástico e do Você Decide. Fez seu último trabalho na emissora em 2016. No ano seguinte, a Globo resolveu não renovar o contrato e Carolina entrou com processo cobrando vínculo empregatício e direitos trabalhistas - na época, trabalhava como pessoa jurídica.

O processo ainda corre na Justiça, sob sigilo. Segundo o Uol, a indenização pedida já estaria em R$ 10 milhões, em valores corrigidos, mas Carolina prefere não comentar. "Vai demorar, mas está caminhando".

O canal de Youtube dela deve ser lançado em outubro. "Tem culinária, entrevistas, decoração e outras coisas do universo feminino. É tão bom quando você pode falar sobre o que quiser, escolher o que quer ou não fazer. É bom demais ser sua própria chefe".