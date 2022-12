Após publicação de jornal, CR7 posta mensagem de união

Depois do jornal Record, de Portugal, noticiar que Cristiano Ronaldo discutiu com o técnico Fernando Santos e ameaçou deixar a seleção portuguesa durante a Copa do Mundo do Catar, o atacante foi às redes sociais e postou uma mensagem para reforçar o próprio comprometimento e a união da equipe no Mundial.

"Um grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal", escreveu o atacante.

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!???????????????? pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

O veículo de comunicação português divulgou que o craque de 37 anos teve uma discussão com o técnico Fernando Santos ao ficar sabendo que ficaria no banco de reservas contra a Suíça. A Federação Portuguesa de Futebol emitiu uma nota oficial negando a ocorrência dos fatos.

Portugal volta a entrar em campo no sábado (10), às 12h, no estádio Al Thumama, quando enfrentar Marrocos nas quartas de final do Mundial do Catar. A tendência é que Cristiano Ronaldo permaneça no banco de reservas.

O astro português nunca havia sido reserva em um jogo de Copa do Mundo, mas o técnico Fernando Santos decidiu escalar Gonçalo Ramos em seu lugar na última terça-feira (6), quando Portugal goleou a Suíça por 6x1, no estádio Lusail, Na ocasião, o substituto marcou três gols e deu uma assistência.