Quase 23 anos depois, Gilberto Gil voltará ao "Roda Viva", da TV Cultura. O baiano, recém-empossado membro "imortal" na Academia Brasileira de Letras, será o convidado do próximo dia 23 de maio.



Na roda de conversa, segundo Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Gil falará, além do recente título, sobre a nova turnê e a série do Prime Video da Amazon que estrelará com a família.



O cantor esteve outras três vezes no programa, em 1987, 1996 e 1999.

Gil no Roda Viva em 1987 Gil no Roda Viva em 1996 Gil no Roda Viva em 1999

Texto orginalmente publicado no site Alô Alô Bahia