Após quase dois meses, Bahia ganha primeira semana livre

Depois do início de Brasileirão com maratona de jogos, o Bahia ganhou um alívio no calendário O tricolor vai ter uma semana para se preparar para o próximo compromisso na Série A. O duelo contra o Flamengo, será apenas no domingo (18), às 18h15, no estádio de Pituaçu. Dias que vão ser importantes para o Esquadrão.

Ter mais tempo para recuperar os atletas e conseguir aplicar os treinos é um ponto que vinha sendo pleiteado pelo técnico Dado Cavalcanti e alguns jogadores do elenco. A última vez que o tricolor não teve jogos em sequência na semana foi em maio, entre as partidas contra o Guabirá, na Bolívia, e o Torque City, pela Copa Sul-Americana.

No período de jogos em seguidos, Dado chegou a promover uma espécie de rodízio, poupando alguns atletas. Artilheiro da Série A, com sete gols, o atacante Gilberto, por exemplo, ficou no banco contra Athletico-PR e Chapecoense, no Brasileirão, e Vila Nova pela Copa do Brasil.

“Cansaço. Muitos jogos, um em cima do outro. A gente faz, em um mês, dez jogos ou mais. Não sei a média que a gente está tendo, mas, em dez dias, jogamos quase cinco jogos. Isso fez com que nosso grupo sentisse. Não só os titulares, mas também os reservas, que são os únicos que conseguem treinar. E você treinando dia após dia, mesmo sem jogar, não tem o descanso para que o corpo se recupere. Para recuperar a força e colocar em prática dentro do jogo”, analisou Gilberto.

Nesta segunda-feira (12), o elenco tricolor ganhou folga. O time se reapresenta na terça-feira (13), quando iniciará a preparação para o confronto com o Flamengo. Com 17 pontos, o Esquadrão é o atual sexto colocado do Brasileirão. O time carioca é o oitavo, com 15.