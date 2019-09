Após quase parar de jogar por lesão, Bruno Henrique comemora fase

Bruno Henrique foi um dos titulares da vitória de 3x0 do Flamengo sobre o Palmeiras, no último domingo (1º), no Maracanã. E, menos de 24h depois, foi eleito para dar entrevista coletiva - mas em Miami, nos Estados Unidos, pela Seleção Brasileira. Em grande fase hoje, o atacante quase teve que desistir do sonho de jogar futebol.

Em 2018, quando ainda atuava pelo Santos, o jogador levou uma bolada no rosto em uma partida contra a Linense. Sofreu cinco lesões no olho e viu ameaçada sua carreira no esporte.

"Para mim e para os médicos, era impossível - mas para Deus, não. Temi não voltar a jogar futebol. A palavra certa que ouvi, em toda essa evolução, foi paciência. No começo eu não tinha paciência nenhuma. A lesão me impedia de fazer tudo. O que eu fazia dava alteração na vista. Para quem está acostumado a jogar com prazer, isso é muito chato. Esse foi o temor que tive, de não voltar a jogar. Mas depois de um ano olho para trás e vejo que Deus permitiu. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. É um testemunho que dou, que Deus me curou", fala.

Bruno Henrique chegou à cidade americana na madrugada desta segunda-feira (2), onde jogará um amistoso contra a Colômbia, nesta sexta-feira (6), às 21h30, no Hard Rock Stadium. Depois, a equipe do técnico Tite terá compromisso em Los Angeles, onde medirá forças com o Peru na quarta-feira (11).

"Um momento único e mágico na minha carreira, estar aqui hoje representando o meu país, a seleção brasileira. Estou muito feliz, muito motivado também", comemora.

"Quando eu cheguei no quarto, vi meu nome, uniforme da Seleção, passou um filme na minha cabeça. Tudo que aconteceu comigo desde que comecei a jogar futebol até hoje. Posso dizer que sou um cara abençoado, sou um cara trabalhador, e tenho certeza de que minha vinda para cá não foi e não será em vão, Deus me colocou aqui e vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, assim como venho fazendo no Flamengo", segue.

O time rubro-negro, aliás, é líder do Brasileirão e está nas semifinais da Copa Libertadores. E o atacante da equipe se mostra grato ao técnico, Jorge Jesus.

"[Ele] é um cara intenso, cobra de todos, mas também conversa, mostra o caminho, e isso é nítido no futebol que o Flamengo está jogando. Não só eu, mas todos os jogadores, o Flamengo está jogando um futebol bonito. Ele é um treinador que ajuda os jogadores a evoluir, e isso ele está mostrando. Eu sou a prova viva disso, estou jogando bem, fazendo um bom trabalho e já fui convocado para a seleção. É isso, saber e entender a filosofia dele. Eu sou um cara que gosto muito de aprender as coisas, e essa evolução minha foi isso: aprender".

Bruno Henrique também lembrou de Gabriel Barbosa, o Gabigol, amigo e companheiro do Flamengo além de artilheiro do Brasileirão, com 14 gols. "Se ele viesse, ficaria muito feliz também. Ele está em um bom momento como eu. O professor Tite é quem decide quem deveria estar aqui. Tenho certeza que o Gabriel também está perto. Se continuar desse jeito, não vejo como não estar aqui. Grande jogador, grande amigo, jogador de grupo".

Outro que não escapou das perguntas feitas a Bruno Henrique foi Neymar. "Chegou brincando, falou que ia cortar meu cabelo. Ele e o pai dele sabem o que fazer, mas ele não falou nada com a gente sobre o futuro, não sei o que passa. O importante é que ele está aqui e vai nos ajudar bastante".