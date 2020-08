Após quatro décadas, Globo vai deixar de exibir Fórmula 1 em 2021

A TV Globo irá deixar de transmitir a Fórmula 1 a partir de 2021. De acordo com informação do site Meio & Mensagem, a emissora carioca desistiu de comprar os direitos de transmissão da maior categoria de esporte a motor.

O motivo da não renovação foi a falta de acordo quanto aos valores solicitados pela Liberty Media para renovação do contrato dos direitos comerciais do Mundial. A Globo era a única emissora de canal aberto do mundo a exibir a F1 nos últimos 40 anos.

O site de automobilismo Grande Prêmio apurou que são reduzidas as chances de outra emissora de TV aberta exibir a Fórmula 1 em 2021.

De acordo com o portal, as emissoras SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV não possuem dinheiro para pagar os direitos e não priorizam tal tipo de esporte para conquistar audiência.