Após quatro horas, homem que fez família de refém se entrega em Águas Claras

Após quatros horas de negociação, o homem identificado apenas como Tarcísio, que fez quatro moradores reféns desde o início dessa manhã de segunda-feira (15), na Rua Lourival Costa, em Águas Claras, se entregou à polícia. As vítimas, sendo três adultos e um criança, foram liberados sem ferimentos pelo suspeito.

Tarcísio tinha um mandado de prisão por feminicidio, que seria cumprido nesta segunda pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Quando percebeu a chegada dos agentes, ele prendeu a família e os manteve em cárcere privado. O suspeito, inclusive, era inquilino recém-chegado a residência onde estava, que é composta por kitnets. As vítimas eram vizinhos dele.

Para liberar os cinco, o suspeito exigiu a presença da imprensa e dos familiares. Durante o diálogo com ele, os negociadores enfatizaram que todos estavam na residência. "Tarcísio, seu pai e seu advogado estão aqui. A imprensa também veio acompanhar, ninguém aqui vai tirar sua vida", falou um negociador do Batalhão de Operações Policiais Especiais.

Além do feminicídio, que ocorreu em abril de 2021 contra uma ex-namorada, Tarcísio é suspeito de ser autor de nove homicídios.

Agora, vai responder também por cárcere privado. Além do DHPP e do BOPE, agentes da Rondas Especiais (Robdesp) e do Centro de Operações e Inteligência (COI) participaram da ação que terminou na prisão e condução do suspeito.