Após quebrar jejum, Bahia se aproxima de 90% de chance de subir; veja os números 

O triunfo por 1x0 sobre o Brusque, no último sábado (8), na Fonte Nova, aliviou a pressão que existia no Bahia. Depois de cinco jogos, o Esquadrão voltou a ganhar na Série B e segue firme na busca pelo acesso. Com mais três pontos, o clube aumentou as chances de jogar a Série A em 2023.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Esquadrão tem agora 89,2% de probabilidade de conquistar o acesso. Restando apenas quatro jogos para o fim da Série B, o Bahia é o terceiro colocado, com 56 pontos.

Com mais três vagas em disputa - já que o Cruzeiro faturou o título e o acesso -, o Grêmio, vice-líder, aparece com 96,1% de chance de subir, enquanto o Vasco fecha o G4 com 64,6%.

A vitória em casa foi fundamental para o Bahia manter a distância para os times que estão fora da zona de classificação. O Sport bateu o Cruzeiro por 3x1 e segue na caçada ao G4. O Leão pernambucano é o 5º colocado, com 52 pontos. O rubro-negro está a três do Vasco e a quatro do Esquadrão.

Segundo a UFMG, a probabilidade do Sport subir é de apenas 27,5%. O Leão terá uma boa chance de aumentar a estatística já que na próxima rodada pega o Vasco, no Recife. Se vencer, a equipe empatará em número de pontos com o alvinegro, mas dificilmente entrará na zona de classificação por conta do saldo de gols (11x3).

Na sequência de times que ainda sonham com a classificação, estão Ituano (17,2%), Sampaio Corrêa (3%), Criciúma (1,9%) e Londrina (0,28%).