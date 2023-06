Após queda, Bahia promete reestruturação do futebol feminino

Após o time feminino do Bahia ser goleado por 5x1 pelo o Corinthians e confirmar o rebaixamento à Série A2 do Campeonato Brasileiro, o tricolor anunciou que o setor passará por uma reestruturação.

Por meio de nota divulgada minutos depois do fim do jogo em Pituaçu, o Bahia afirmou que o clube intensificará as mudanças para voltar à elite no próximo ano. As primeiras alterações serão feitas ainda no mês de julho, para a disputa do Campeonato Baiano.

Apesar da promessa, o clube não cita nomes de profissionais que serão contratados nem se haverá desligamentos. A situação do técnico Igor Morena no comando da equipe também não foi informada pelo Bahia.

"O departamento passará a contar com profissionais específicos para a gerência e a supervisão de futebol, além de ampliar a equipe nas diversas áreas de saúde", diz trecho da nota.

O Bahia conquistou o acesso à Série A1 no ano passado e voltou a disputar a primeira divisão na atual temporada. O time chegou a sonhar com a classificação para a segunda fase do torneio, mas sofreu seis derrotas nos últimos seis jogos e não escapou da degola.

Confira o comunicado do Bahia na íntegra:

"Na tarde desta segunda-feira (12), jogando no Estádio de Pituaçu, o time feminino do Bahia sofreu 5 a 1 do líder Corinthians pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro A1 e voltará a disputar o acesso à elite nacional na próxima temporada.

Com o objetivo de dar a volta por cima de maneira imediata, o clube intensificará processo de reestruturação já a partir da disputa do Campeonato Baiano, previsto para julho, quando buscaremos o tetracampeonato consecutivo.

O departamento passará a contar com profissionais específicos para a gerência e a supervisão de futebol, além de ampliar a equipe nas diversas áreas de saúde.

Recentemente, também como parte do processo, chegaram reforços para preparação física, auxiliar técnico e Dade (Departamento de Análise de Desempenho).

Nosso time chegou a sonhar com uma inédita classificação, conseguiu triunfos marcantes, mas infelizmente sofreu com lesões e oscilou justamente na reta final da competição.

Seguiremos juntos e juntas.

Pela Retomada Imediata."