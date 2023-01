Após queda na Copinha, Bahia anuncia novo técnico para o sub-20

Um dia depois de anunciar a demissão do técnico Diogo Siston, o time sub-20 do Bahia tem um novo comandante. O tricolor informou que Rogério Ferreira, que treinava a equipe sub-17, vai assumir a função. Siston foi desligado do cargo após a eliminação do Esquadrão para o Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Rogério Ferreira tem 44 anos e está no Bahia desde o ano passado. Na equipe sub-17, ele conseguiu boas campanhas, como a semifinal da Copa do Brasil e o título da Alda Cup. Antes de chegar ao Esquadrão, Rogério trabalhou por sete anos no Palmeiras.

A tendência é de que nos próximos dias o Bahia passe por reformulação nas categorias de base. No final do ano passado o tricolor anunciou a contratação de Marcelo Teixeira para a gerência do setor. Marcelo tem passagens por Fluminense e Athletico-PR e foi o escolhido do Grupo City.

O tricolor não fez uma boa campanha na Copinha em 2023. O time venceu apenas um jogo na primeira fase e avançou em segundo na chave. Depois de passar pelo Santo André, o Bahia foi goleado por 4x0 pelo Santos, com direito a gol do meio de campo.