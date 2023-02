Após queda no Baiano, Vitória se reapresenta de olho na Copa do Brasil

Um dia depois do empate sem gols com o Barcelona de Ilhéus - e consequente eliminação na primeira fase do Campeonato Baiano -, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira (27), na Toca do Leão. O time iniciou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo pelo estadual fizeram atividades de recuperação física pós-jogo.

Os demais começaram o dia com exercícios na academia de musculação. Em seguida, se dirigiram ao gramado, onde realizaram um treino técnico. A primeira parte do trabalho teve como foco a finalização, com os atletas se enfrentando primeiro em duplas e depois em trios.

Depois, o técnico Léo Condé montou dois times, com sete jogadores cada, para um jogo em campo reduzido. Havia a obrigatoriedade de dar no máximo três toques na bola.

Rafinha e Lazaroni ficaram de fora da primeira parte do treino, quando fizeram uma atividade especial, mas participaram da segunda etapa.

A delegação do Vitória viaja ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (28). O Leão enfrenta o Nova Iguaçu na quarta (1º), às 15h30, no estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu.