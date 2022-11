Após queixas sobre gramado, Brasil acionará Fifa em busca de solução

Após queixas de alguns jogadores da Seleção Brasileira sobre as condições do gramado no Estádio 974, onde o Brasil derrotou a Suíça por 1x0 na segunda-feira (28), o coordenador da Seleção, Juninho Paulista, afirmou que acionará a Fifa para entender melhor o caso e buscar soluções antes da possível partida do Brasil na arena nas oitavas de final.

O segundo jogo da seleção no 974 ainda não está confirmado pois é preciso garantir a primeira posição do Grupo G. Caso o Brasil vença Camarões ou a combinação de resultados mantenha a seleção brasileira na primeira posição, aí sim estará confirmada a disputa da próxima fase no Estádio 974.

"O gramado não está no mesmo nível do Lusail [onde o Brasil estreou contra a Sérvia] e nem do campo do nosso centro de treinamento. Já fizemos ontem, mas vamos fazer uma consulta mais profunda com a Fifa. Se formos jogar lá nas oitavas, achamos que estará mais danificado. Não sei o que é possível fazer, mas algo tem que ser feito", explicou Juninho Paulista.

Até agora, a arena com capacidade para 40 mil pessoas recebeu quatro das sete partidas marcadas para acontecerem lá durante a Copa do Mundo. Os jogos aconteceram com intervalo de um dia. Antes de Brasil x Suíça, no dia 28, França e Dinamarca se enfrentaram no 974 no sábado (26). O próximo duelo no estádio será entre Polônia x Argentina nesta quarta-feira (30).

Após a partida contra a Suíça, o volante Bruno Guimarães e o lateral Alex Telles foram atletas que se posicionaram e falaram sobre as condições do gramado da arena. Segundo eles, as condições não corresponderam as expectativas que o elenco tinha sobre o gramado.

“Tava ruim, não estava como a gente esperou. Bolas que, normalmente, a gente joga de um toque, tínhamos que dominar, já perdíamos um tempo”, pontuou o meio-campista.

Já o duelo contra Camarões, na sexta-feira (2), será novamente no estádio de Lusail, palco que sediará a grande final da Copa do Catar no dia 18 de dezembro.