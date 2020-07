Após redução de viagens, Aeroporto de Salvador terá novos voos nesse mês

O Aeroporto Internacional de Salvador anunciou que, a partir de julho, aumentará a operação de voos. O processo inclui a reabertura dos pisos superiores, que segue a expectativa de retomada de voos neste mês, que tinha despencado por conta da pandemia.

Nesse mês, o Aeroporto terá uma média de 20 voos diários de ligação direta com 13 destinos domésticos. O destaque fica por conta da companhia aérea Gol, que passará a operar 13 destinos a partir de Salvador, acrescentando seis novos destinos à lista dos quais ela vinha operando até o mês anterior.

Na terça (30), os pisos superiores já haviam sidos liberados para operar embarque e o check-in, que acontecerão, respectivamente, no 2º e 1º pisos. Apesar do deslocamento das operações, o terminal de passageiros continuará aberto apenas parcialmente. Por isso, o viajante irá se deparar com alguns espaços isolados. Os estabelecimentos comerciais serão abertos gradativamente. Neste primeiro momento, vending machines e farmácia estarão em funcionamento para atender à necessidade dos passageiros.

Quanto aos voos, rotas para Fortaleza, João Pessoa e Natal terão frequências semanais, além de um novo voo para Recife. Marc Gordien, diretor comercial do Salvador Bahia Airport comentou que "com a chegada dos novos voos para o Nordeste, passamos a exercer papel estratégico na conexão dos outros estados da região para o Sudeste".

Outros destinos, dentro do estado, também serão atendidos a partir deste mês, como Vitória da Conquista, que terá voos às segundas, quartas e sextas. Para o sudeste, o aeroporto do Galeão, no Rio, receberá aeronaves em seis frequências semanais, assim como Guarulhos e Congonhas, em São Paulo. Já a capital do país terá cinco voos e o Vitória, no Espírito Santo, três.

A Latam também aumentou o número de viagens para Guarulhos e Brasília, além de passar a voar para o Aeroporto de Congonhas. Os voos começam a operar na próxima segunda-feira (15).