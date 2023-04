Após reencontro, vaza áudio de Aline reclamando da produção do BBB 23

Depois que o Big Brother Brasil 23 chegou ao fim, os ex-confinados se encontraram para matar a saudade dos que foram embora mais cedo da casa mais vigiada do Brasil.

Em uma reunião com Cara de Sapato, Aline Wirley apareceu reclamando da produção do programa que a colocou junto com Fred Nicácio e Domitila Barros, dois ex-rivais dentro do reality show.

A situação ocorreu durante o Rede BBB, onde os ex-participantes conversam sobre a trajetória no programa. Fora da gravação, durante o reencontro do atleta com o grupo Deserto, vazou um áudio de Aline fazendo a reclamação ao fundo.

"Aí encontrei Fred Nicácio. Colocaram eu, Fred e a Domitila para fazer uma entrevista, aí eu falei: 'p* que par*u, mano'. O quê que é isso?'", disparou a cantora.

Fred do Desimpedidos também estava no local e comentou que a produção do programa colocou Larissa junto do Gustavo e Key Alves, mesmo após todas as situações que ocorreram fora do programa envolvendo o ex-casal.

Após a repercussão negativa, Cara de Sapato apagou os vídeos do Instagram.