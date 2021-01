Após registro de dia violento, treze cidades da RMS completam 24h sem registro de morte

Depois de registrar cinco dos oito assassinatos no primeiro dia do ano, as treze cidades da a Região Metropolitana de Salvador (RMS) completaram 24 horas sem registro de morte violenta (homicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), no primeiro sábado (2) de 2021 também não houve tentativa de homicídio nos municípios do entorno da capital.



No primeiro dia 1 de 2021 foram oito homicídios, dos quais, cinco foram na RMS: Camaçari (1), Lauro de Freitas (1), Pojuca (1) e Vera Cruz (2). As demais ocorrências foram registradas em Couto e Uruguai, ambos bairros de Salvador.

Além da ausência de crimes contra a vida neste final semana, em Camaçari, maior cidade da RMS, dois traficantes de droga sintética foram localizados. Um acabou preso pela Rondesp RMS e o outro morreu em confronto. Um revólver calibre 38, munições e 20 comprimidos de ecstasy foram apreendidos.



Na RMS, ações ostensivas foram reforçadas diante do grande público de baianos e turistas nas praias das ilhas e do Litoral Norte, desde o feriado do réveillon.