Após reinado de Messi, brasileiro deve herdar camisa 10 do Barcelona

Pela primeira vez desde 2008, a camisa 10 do Barcelona terá um novo dono. O número era usado por Lionel Messi, que reinou durante 13 anos, após herdá-lo de Ronaldinho Gaúcho. Mas, com a saída do astro argentino para o Paris Saint-Germain, deve ser repassado para outro jogador. E ele pode ser brasileiro.

Segundo o Mundo Deportivo, a icônica camisa ficará com Philippe Coutinho. Ele já vestiu a 10 em suas passagens pelo Liverpool, da Inglaterra, e pelo Bayern de Munique, da Alemanha. Mas, dado o peso de carregar o número que pertencia ao jogador seis vezes melhor do mundo, o meia estaria ainda pensando no assunto.

A camisa, porém, é a única disponível a Coutinho, uma vez que a 25, que também está livre, é reservada para goleiros. Os números 8 e 23 também podem ficar vagos, mas o Barcelona ainda define os futuros de Pjanic e Umtiti, respectivamente, até o fim da janela de transferências.

O brasileiro usou a camisa 7 em sua primeira fase no Barça. Mas, após retornar de empréstimo do Bayern, cedeu para Antoine Griezmann e ficou com a 14. Só que o número já foi dado a Rey Manaj.

Na história do clube catalão, outros brasileiros já vestiram a camisa 10. Além de Ronaldinho Gaúcho, usaram a numeração os craques Romário e Rivaldo.