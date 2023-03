Após reoneração, Salvador registra gasolina mais cara entre capitais do Nordeste

Depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou, na última terça-feira (28), a reoneração da gasolina em R$ 0,47, valor correspondente ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o preço do combustível disparou nos postos do país. Em Salvador, a gasolina chegou a ser encontrada por R$ 6,25 nesta quinta-feira (2), após alta de R$ 6,29 ontem (1), valor máximo registrado entre as capitais nordestinas.

Em Teresina (PI), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Natal (RN) e Maceió (AL), o maior preço verificado para a gasolina comum foi de R$ 5,99. Em seguida, João Pessoa (PB) aparece com o terceiro maior valor entre as capitais do Nordeste, com o combustível custando R$ 5,70, e São Luís (MA) com o menor entre as cidades pesquisadas, com a gasolina custando R$ 5,49.

São Paulo teve a maior alta registrada entre as principais capitais nesta quinta-feira (2), quando a gasolina chegou a ser encontrada por R$ 8,49. No Distrito Federal, a 'gasosa' foi vendida ao consumidor por R$6,19. Em Belo Horizonte, o preço saltou de R$ 5,08 na terça-feira para R$5,64. No Rio de Janeiro, o combustível é encontrado por R$5,50.

Em levantamento feito pelo CORREIO nesta quinta-feira, o maior preço da gasolina comum encontrado em Salvador foi no Posto Shell, localizado na Avenida Carybé: R$ 6,25. Já o menor preço foi encontrado por R$ 5,50.

De acordo com a Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, o preço de venda às distribuidoras nesta quinta-feira passou a ser de R$ 3,24. O valor representa uma redução de 2,1% no preço registrado na última quarta-feira, que era de R$ 3,31, e é livre de cargas tributárias.

A empresa reforçou que os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. Ainda, ressaltou que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado.