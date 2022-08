Após repercussão, Amaury Nunes dá detalhes da relação com o filho: "Quatro meses que não vejo"

Se a situação para Amaury Nunes está difícil, para Karina Bacchi têm sido pior ainda. Após deixar um comentário na publicação do ex-marido, alegando que estaria brigando por algo na Justiça, o pai de Enrico fez um desabafo na web, alegando que está há muito tempo sem ver o pequeno porque a mãe não o autoriza.

Segundo Karina, atitudes do ex foram cruciais para que ela tomasse essa decisão de afastado. Para Amaury, a convivência com a ex-atriz foi incrível no começo, mas durante a pandemia, as crises foram crescendo.

Ele contou que, atrelado ao divórcio, Karina entregou um documento para que ele desistisse do processo de paternidade. "Foi um choque muito grande, eu me senti extremamente triste (...). Eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel definiria uma relação tão pura e tão bonita como a minha e a do meu filho", contou.

"Agora, há quatro meses, eu tento entender o porquê desta atitude dela, de não me deixar mais, ao menos conviver, ou conversar com nosso filho, e gostaria de deixar claro que a minha intenção nunca foi e nunca será tirá-lo dela, muito pelo contrário, como eu disse aqui, sempre a admirei como mãe (...). Sigo aqui de braços e coração abertos para retomar o convívio com ele, sem brigas, sem rancor, só com amor, e tenho certeza que ele também".

Amaury detalha início do relacionamento

Os dois se conheceram em agosto de 2017. Karina tinha acabado de ter Enrico e o ex-jogador entendeu que precisava ficar ao lado da ex-atriz naquele momento. Em 2019, eles iniciaram o processo de paternidade sócio afetiva.

"Inclusive, ele poderia colocar o meu nome como pai na identidade dele, que atualmente não tem nome de pai (...). Porém, ao longo desse processo enfrentamos alguns obstáculos como a pandemia e uma crise em nosso relacionamento", revelou.

Apesar de tudo, logo no começo do desabafo, ele deixou claro que admira a mãe que a ex-esposa é para o menino, que veio ao mundo por fertilização in vitro. "Hoje completam quatro meses que eu não vejo meu filho. Logo no início da nossa relação, uma das principais virtudes da minha ex-mulher era de ser uma boa mãe, aliás uma mãe incrível, dedicada, presente, batalhadora, corajosa. Admirei bastante isso nela, e esse foi um dos principais motivos que me fez abraçar aquela família, naquele momento tão especial, com um filhinho recém nascido".