Após repercussão e denúncia pelo MP, Thiago Brennand abandona o Brasil

O empresário Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, deixou o Brasil no último domingo (4), após a repercussão envolvendo seu nome na mídia. Ele, que foi flagrado agredindo uma aluna durante a academia, passou pela imigração por volta da 0h10, de acordo com o site TAB, do UOL.

O destino não foi revelado no registro da Polícia Federal. A saída do empresário para fora do país ocorreu horas antes dele ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (PMSP) por lesão corporal e corrupção de menores.

O promotor de Justiça, Bruno César Cruz de Assis, pediu que ocorresse o pagamento de R$ 100 mil por danos morais à modelo Alliny Helena Gomes, 37, que foi agredida na academia de luxo, em São Paulo. Além do valor, também foi pedido medidas protetivas para manter o empresário afastado dela.

No último domingo (4), o Fantástico apresentou novas denúncias contra Thiago Brennand, incluindo uma mulher, que o acusou de estupro e de ter sido obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais do acusado; um funcionário que foi agredido pelo empresário porque passou 'rápido demais' em frente à residência dele; além do primo, Jason, que está com câncer e recebe piadas difamatórias de Thiago, como ser chamado de 'cancinho'.