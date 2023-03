Após repercussão, Ilê Aiyê desiste de flexibilizar acesso para brancos

Devido à forte repercussão sobre a flexibilização da entrada de brancos no Ilê Aiyê, conforme nota publicada nesta quinta-feira (2) na Coluna do Marrom no CORREIO, o presidente Antônio Carlos dos Santos, Vovô, em reunião com a diretoria dos Mais Belo dos Belos, desistiu da ideia.

Em conversa com o Blog, Vovô comentou que em respeito à luta e a tradição do Ilê, nestes 50 anos, ainda não é chegada a hora dessa abertura. Desse modo o Ilê Aiyê continuará do mesmo jeito e espera fazer bonito no Carnaval em 2024.

"Em respeito à luta e a tradição do Ilê, nestes 50 anos, ainda não é chegada a hora dessa abertura", destacou Vovô que recebeu críticas de diversas personalidades após a publicação da matéria do CORREIO.

Às 14h30 desta quinta-feira (02) o bloco divulgou nota em suas redes sociais explicando o pensamento e a decisão de retroceder na ideia.

Ao levar a imagem e a ideologia do bloco Ilê Aiyê para o mundo nos últimos 49 anos, o presidente da entidade Antônio Carlos Vovô tem plena certeza do quanto a história e a luta do Ilê Aiyê revolucionaram e vem revolucionando a mentalidade de pretos e brancos do Brasil e de fora dele. Dessa consciência e vivência surgiu a reflexão sobre um dia atender os inúmeros pedidos de brancos que gostariam de desfilar no Ilê Aiyê, e esse é o pano de fundo para as últimas declarações dadas por Vovô para o podcast Bahiacast e para a Coluna de Marrom.



A atenção a esse tema, porém, não se sobrepõe à consciência que a diretoria do bloco Ilê Aiyê tem sobre a importância do seu papel, da sua luta e da sua tradição, e sobretudo acerca do compromisso de manter-se como um reduto poderoso de resistência dedicado ao povo preto no Carnaval de Salvador.



Assim, o bloco Ilê Aiyê esclarece que ao considerar tal possibilidade – que veio à tona sobretudo com a intenção de levantar a reflexão sobre um enaltecimento do bloco muitas vezes restrito ao período do Carnaval – o presidente Antônio Carlos Vovô em nenhum momento afirmou ser essa uma decisão oficial do bloco.

Em 2024, o Ilê Aiyê completa 50 anos de trajetória e, mais do que nunca, esse será o momento de honrar suas conquistas.



Os brancos serão sempre bem-vindos nas festas, shows e ensaios do bloco. Mas o desfile do Mais Belo dos Belos no Carnaval de Salvador tem a sua beleza no agrupamento festivo e exaltação de pessoas de pele preta e assim permanecerá sendo.









Confira abaixo a repercussão da decisão que mobilizou as redes sociais nesta quinta-feira (2).