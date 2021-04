Após rescindir com Vitória, Walter é apresentado pelo São Caetano

É oficial: Walter é o mais novo reforço do São Caetano. Nesta sexta-feira (16), o atacante se apresentou ao clube paulista, passou por exames, assinou contrato e foi oficializado. O vínculo será até o fim do Campeonato Paulista.

A chegada ao Azulão foi confirmada três dias após o centroavante deixar o Vitória. Na última terça-feira (13), Walter pediu rescisão contratual com o Leão, alegando 'motivos pessoais'. A passagem pelo rubro-negro durou pouco mais de 40 dias. Foram apenas quatro jogos pelo clube, sendo dois como titular e dois como reserva, sem gols marcados.

Na quinta-feira (15), a rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E, nesta sexta-feira (16), ele foi anunciado pelo São Caetano.

"Estou feliz para caramba, gente. Muito feliz. Deus sabe. Você tem que estar feliz, e eu estou muito feliz. Muito concentrado, muito focado. A gente não escolhe onde a gente quer ir, é Deus que leva a gente. Rapaz, vou falar para vocês... Para mim, ia ficar um tempinho, curtir a minha esposa. Só vi minha esposa um dia, mas deu para matar a saudade", comemorou Walter, no Instagram Stories.

O atacante, de 31 anos, é conhecido pelos problemas com a balança. Ele chegou a ficar um ano e meio sem atuar, entre 2018 e 2020, após ser pego no antidoping ao usar um remédio para emagrecer.

No Vitória, ele havia firmado contrato de produtividade. A medida que fosse alcançando metas, como número de jogos e gols, receberia bonificação. O centroavante estava passando por um período de treinos intensos e rotina rigorosa de alimentação no Vitória, para perder peso.

Além do Vitória, o centroavante soma passagens por Internacional, Porto, Cruzeiro, Fluminense, Athletico, Goiás, Paysandu e CSA. O São Caetano será a primeira experiência de Walter no futebol de São Paulo. A ideia do clube é que o jogador faça sua estreia na segunda-feira (19), contra o São Bento, em Sorocaba.

O Azulão tem apenas mais seis jogos na primeira fase do Paulistão. O clube vive um momento complicado no torneio estadual: é o último colocado do Grupo D e o lanterna na classificação geral. Tem apenas um ponto conquistado após cinco rodadas, com quatro derrotas e um empate.