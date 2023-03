Após rompimento, tubulação de gás é recolocada no Corredor da Vitória

A tubulação de gás rompida durante serviço da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), na noite de terça-feira (7), foi recolocada ainda no decorrer da noite de ontem e madrugada desta quarta-feira (8) pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), responsável pela distribuição de gás natural canalizado em toda a Bahia,

De acordo com a Embasa, a tubulação de gás já estava interferindo no funcionamento de um ramal da rede de esgoto de um prédio, no Corredor da Vitória. Ainda na madrugada desta quarta-feira, a Embasa concluiu o conserto da tubulação desse ramal e, pela manhã, concretou a saída da garagem do prédio onde houve o conserto da tubulação de esgoto. Segundo a empresa, não há mais nenhum serviço a ser realizado na área.

O Corpo de Bombeiros afirmou que, com o apoio de equipes da Bahiagás, realizou o fechamento da válvula ainda na noite de terça-feira (7), após o vazamento de gás. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver o registro do vazamento. Pessoas presentes destacaram um "cheiro fortíssimo no local".