Após saída de Camila Queiroz, rixa entre Carrasco e Marina Ruy Barbosa é relembrada

Após a saída de Camila Queiroz de “Verdades Secretas 2” e a troca de farpas entre a atriz e o autor da novela Walcyr Carrasco, a web relembrou o caso de Marina Ruy Barbosa, que em 2013 teve um longo desentendimento com Carrasco.

Na época, Marina estava no ar na novela “Amor à Vida”, como a personagem Nicole. Na trama, Nicole tinha câncer, o que exigiria que a atriz cortasse seus cabelos ruivos, o que ela recusou, dando à personagem um final trágico. No ano passado, Walcyr admitiu que matou a personagem na trama e a transformou em um fantasma após a recusa da atriz.

Segundo Walcyr, a atriz “já tinha aceitado cortar o cabelo” a acusou de “não avisar” sobre a desistência e justificou que não tinha tempo hábil para mudar o roteiro em que a personagem Nicole estava em estado avançado da doença, devendo mostrar sinais físicos do tratamento.

Já Marina explicou no Twitter que se recusou a cortar o cabelo porque “não queria só sensacionalismo” e revelou que ficaria careca se valesse a pena “para tratar a doença com muito respeito e atenção”, o que não foi feito pelo autor, segundo ela.

“Depois de oito anos, ainda esse assunto. Nunca falei sobre isso e sei que o que não faltam são histórias bem distantes da verdade. Aproveitando a fala do Walcyr, 'desisti' pois o que foi combinado e dito para mim sobre a história, sobre a personagem, não foi feito. Como atriz, não queria só o sensacionalismo. E como menina/mulher aos 17 anos, só valeria a pena se fosse para tratar da doença com muito respeito e atenção", afirmou Marina no ano passado.