Após saída de Casagrande, Petkovic também deixa a Rede Globo

No mesmo dia em que Walter Casagrande anunciou sua saída Rede Globo após 24 anos, outro comentarista da emissora também acertou sua rescisão. Dejan Petkovic pediu para deixar a Globo após quatro anos para se dedicar a projetos pessoais, ainda não anunciados pelo ex-jogador do Vitória, de 49 anos.

Em comunicado, o grupo Globo afirmou que o contrato do comentarista se encerrará em agosto. "Em comum acordo, Globo e Petkovic decidiram encerrar a parceria e, a partir de 1º de agosto, o ex-jogador deixa de fazer parte do time de comentaristas esportivos da empresa. Embaixador da Sérvia no Brasil, o craque dos gramados, que conquistou os brasileiros por sua habilidade e carisma, vai se dedicar a projetos pessoais", informou a emissora.

A assessoria do ex-atleta disse que, há algum tempo, Pet já tinha o desejo de deixar o trabalho na Rede Globo. Apesar de não ter informado quais são os próximos passos de Petkovic, os novos projetos envolvem o futebol mundial, mas o vínculo com o Brasil deve ser mantido daqui em diante. Contratado pela Globo pouco antes da disputa da Copa do Mundo em 2018, na Rússia, quando trabalhou como comentarista pela primeira vez no país, o sérvio mantém uma boa relação com a emissora mesmo após o anúncio da sua saída.

No futebol brasileiro, Dejan Petkovic atuou com a camisa do Leão entre 1997 e 1999. O meia ainda vestiu as camisas de Flamengo, Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro.