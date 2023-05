Após sair da reabilitação, Sérgio Hondjakoff recebe convite para TV

O ator Sérgio Hondjakoff foi o convidado do programa "Fofocalizando", do SBT, desta segunda-feira (8). Ele recebeu uma transformação no visual, com corte de cabelo, tratamento nos dentes e outros procedimentos.

No palco do programa da emissora de Silvio Santos, o artista, que ficou 10 meses em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência química, comentou que estava pronto para retornar à TV, principalmente após ter ficado longe da teledramaturgia durante anos.

O diretor do programa "A Praça é Nossa", Marcelo de Nóbrega, aproveitou para convidar o ex-Global para uma participação especial no quadro.

"Nesse quadro eu preciso de um galã, de um homem muito bonito, e eu gostaria de fazer esse convite para você. Que você vá na nossa Praça e seja o nosso galã", disse Marcelo.

Hondjakoff ficou emocionado e comemorou o convite após anos sem receber propostas de trabalho. "Que honra, hein, cara. Que legal, que maneiro. Valeu, Marcelo, brigadão mesmo. Tem tempo que eu não participo de um esquete cômica", comentou.

UAU, UM GALÃZAÇO! ???? Sérgio Hondjakoff passa por transformação e ganha convite de "A Praça é Nossa" #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/JtqDF9d5ei — Fofocalizando (@pfofocalizando) May 8, 2023