Após sair do BBB 20, Marcela descobre que faturou mais de R$ 1 milhão: 'Choque'

O jogo acabou para a médica Marcela Mc Gowan no Big Brother Brasil (BBB 20), mas seus negócios estão apenas começando. A ginecologista deixou o programa nesta terça-feira (7). Contudo, segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a paulista já recebeu uma bolada quase tão grande quanto a que receberia do reality.

A médica é dona do curso online O Prazer é Todo Meu, que discute o autoconhecimento e a sexualidade das mulheres em videoaulas. Só no período em que esteve na casa, Marcela recebeu duas mil novas inscrições em seu módulo de ensino. Assim, se levar em consideração que cada aluna investiu R$ 587, a ex-BBB faturou exatamente R$ 1.174.000.

Sua irmã, Mariane, revelou as informações à colunista do jornal O Dia, e disse que Marcela ficou incrédula com o alcance de seu curso. “Ela está em choque com essa informação. Não acreditou quando falamos do sucesso do curso”, contou ela.

Após deixar a casa, em entrevista à Globo, Marcela explicou que pretende expandir seus trabalhos na área: “Eu sempre quis desenvolver o meu trabalho com as mulheres, falando sobre sexualidade, e não é uma coisa que eu pretendo abandonar. Quero aproveitar o que eu tiver de visibilidade para retomar isso e ver se ela me ajuda a levar a mensagem que eu quero passar ainda mais longe”.

Racista?

Em entrevista para a Globo nesta quarta-feira (8), Marcela se abriu sobre as acusações de ter sido racista com Babu Santana, avaliou as críticas em relação ao seu namoro com Daniel e analisou o lado positivo e o negativo da chegada dos participantes vindos da “Casa de Vidro”, com informações do mundo exterior.

Ainda entendendo tudo que aconteceu aqui fora, Marcela já percebeu que algumas coisas que disse em relação ao intérprete de Tim Maia tiveram impacto direto em sua eliminação. “Algumas falas que apontaram eu vi que foram tiradas do contexto, como a que eu teria dito que iria colocar o Babu no VIP para limpar a cozinha, por exemplo, sendo que eu só disse que ia dar muito conflito”, citou.

A obstetra acredita que as falas foram mal interpretadas pelo contexto que chegou ao público. “Acho que a fala foi totalmente distorcida. Fui acusada de ser uma pessoa racista, eu comentei dentro do programa: como coletivo, a gente é uma sociedade racista. O que posso dizer é que nunca tive nenhuma atitude intencional dentro da casa. Tentei o tempo todo me policiar com relação a isso”, defendeu-se.

Apesar disso, Mc Gowan pediu perdão a quem se sentiu ofendido. “Se mesmo assim algo que eu disse incomodou alguém, eu só tenho que pedir perdão porque a pessoa é quem pode me dizer se isso machucou ela ou não. Mas eu quero que as pessoas me perdoem por coisas que eu realmente disse, não por fake news”, pediu.

Em determinado ponto, a ginecologista chegou a protagonizar o favoritismo absoluto para vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão. Porém, as coisas mudaram significativamente nas semanas seguintes, o que ela entendeu que pode estar relacionado ao seu namoro com Daniel. “Eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu. Mas, do que eu vi de ontem para hoje, muitas das atitudes do Daniel foram passadas para mim como se fossem atitudes minhas”, avaliou.

“O fato de ele levar as punições, o comportamento dele dentro da casa foram atribuídos a mim também, como se eu e ele fôssemos uma pessoa só. Eu tentei várias vezes corrigir e conversar com ele sobre isso lá dentro. Nunca deixei de sinalizar as coisas que eu achava erradas, inclusive na vez que ele foi machista com as meninas e eu fui a primeira pessoa a falar que ele deveria pedir desculpas para a gente. Mas acho que as pessoas pegaram ‘ranço’ dele aqui fora e ele foi atribuído a mim também”, analisou.

'Passou pano' para Daniel?

A eliminada da semana também explicou por que parecia estar ‘passando pano’ todas as vezes que Daniel quebrava regras. “Eu conversei com ele lá dentro, chorei, fiquei chateada pelas atitudes. Só que eu, que estava convivendo com ele, via que vinha genuinamente de um lugar de muita ingenuidade. Talvez por isso eu tenha sido um pouco protetora, sim. Eu não via como uma atitude maldosa. E é muito doido porque a nossa visão de convivência lá dentro era muito diferente da que o público tem. E uma vez que o ranço está instalado, que acho que foi o que aconteceu aqui fora, tudo é visto como muito ruim”, observou.

Marcela reconheceu que a chegada do ator gaúcho com Ivy no reality show, com informações do mundo externo, foi muito positiva para ela e suas aliadas, mas também teve um lado negativo. “Foi uma bênção e foi ruim ao mesmo tempo porque atrapalhou completamente a minha leitura. Eu não consegui entender direito o que as pessoas estavam pensando. Ao mesmo tempo todo mundo dizia que eu agora era forte. Eu não sentia isso. Sabia que era uma coisa pontual, que a história do jogo ia mudar muito, mas que eu ia ficar arrastando esse estigma”, confessou.

Com a ideia de que talvez fosse muito popular com o público, a sister chegou a se questionar sobre o interesse das pessoas em estarem próximas dela. “Não sabia direito a intenção das pessoas que estavam se envolvendo comigo. Foi muito confuso. E eu falei isso várias vezes dentro do reality, por isso me surpreende as pessoas acharem que eu tinha alguma soberba em relação a isso”, disse.

Namoro com Daniel

Sobre o futuro do namoro com Daniel, a sister parece ter um pouco mais de cautela.

“Foi tudo tão maluco que primeiro eu preciso me inteirar de tudo, ouvir o que minha família tem para me dizer, e conversar com ele. Não tenho a menor noção do que esperar de um relacionamento com o Daniel, talvez eu tenha que comprar uma máquina de estalecada”, se divertiu.

“Eu vejo nele muitas coisas lindas. Acho que a gente tem uma conexão muito legal que podemos tentar resgatar e entender como pode funcionar aqui fora. Foi uma história muito especial para mim. Eu sei que o confinamento faz tudo ser mais intenso, mas chegou um momento em que eu percebi que realmente estava apaixonada. Vai ser uma caixinha de surpresas bem engraçada, provavelmente”, completou.

Deixou de lado Thelma?

Outro momento importante do jogo abordado pelo bate-papo foi o “Jogo da Discórdia”, no qual Marcela apontou Gizelly e Daniel como seus favoritos para chegarem até a final do programa, deixando de lado a amiga Thelma. “Na verdade, eu fiz ali a escolha de não ser hipócrita. A Gizelly sempre foi a minha prioridade da casa e continuou sendo. Em relação à proximidade e conexão, naquele momento eu estava mais conectada com o Dan e vivendo os dias intensamente com ele. Ele me fazia muito bem dentro da casa. Por isso eu fiz essa escolha”, contou.

Ainda sobre a anestesiologista, muitas pessoas acreditaram que Mc Gowan a deixou de lado durante o castigo do monstro que Thelma enfrentou com Flay. “Eu achava que, mesmo sendo a comunidade hippie, todos tinham direito de ter afinidades fora daquele grupo. Mas também pode ter sido um erro meu no sentido de que eu era muito ‘de boa’ com relação ao monstro, várias vezes pedi para darem para mim. Eu não via como algo tão pesado, via como uma coisa que fazia parte do programa”, falou.

(Reprodução/Globo)

Marcela detalhou em quais momentos ficou afastada de Thelma no castigo do monstro e por qual motivo. “Eu fiquei ao lado dela em vários momentos durante a tarde e à noite tomei a decisão de ficar perto do Big Fone porque eu estava cansada de o jogo ficar muito na mão do Prior e do Babu. Acabei ficando perto da Flay nessa hora e muito próxima da Thelma também, com a oportunidade de ela ficar junto da gente, se quisesse. Nunca foi em caráter de exclusão. Conversei com ela depois e ela me disse que tinha entendido e estava tudo bem”, esclareceu.

Boca Rosa

Outra ex-participante que alavancou seus negócios no reality show da Globo foi Bianca Andrade, a Boca Rosa. “Fontes reais, diretamente da Payot, disseram o quanto a gente vendeu, e está batendo com o que eu previa. Eu falei ‘eu quero criar uma estratégia muito ousada de entrar num reality e fazer a minha marca vender três vezes mais do que se eu estivesse aqui fora“, comentou ela que, de fato, triplicou o número de vendas de sua marca Boca Rosa Beauty enquanto estava no programa.