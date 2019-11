Após Sandy e Júnior, KLB planeja turnê comemorativa para 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Kiko, Leandro e Bruno estão muito perto de voltar aos palcos, para alegria dos fãs do trio. Os irmãos que formam a banda pop KLB, que fizeram sucesso nos anos 2000, se inspiraram no retorno de Sandy e Junior e está planejando uma turnê para celebrar os 20 anos do primeiro álbum do trio, lançado em 2000, que trouxe hits como ‘Vida - A Dor Desse Amor’ e ‘Minha Timidez’.

Ao programa Ritmo Brasil, da Rede TV!, Bruno Scornavacca falou sobre o possível retorno dos irmãos. "Está rolando um falatório e eu adoraria. É o sonho da minha mãe e do meu pai também era. As pessoas estão vindo atrás, querendo saber, mas estamos vendo a melhor forma. Queremos fazer uma coisa legal igual ao que Sandy e Júnior fizeram”, comentou.

O pai dos músicos, o produtor musical Franco Scornavacca, morreu em setembro do ano passado após uma parada cardíaca. Franco ficou conhecido no mundo da música por empresariar as duplas sertanejas Leandro e Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano, além dos filhos no KLB.